Chambéry : des policiers pris à partie par des videurs de boîtes de nuit au Carré Curial

L'issue aurait pu être comme lors d'une soirée banale en centre-ville de Chambéry. Les polices municipale et nationale sont appelées, aux alentours de deux heures du matin, pour maîtriser un homme alcoolisé à proximité des boîtes de nuit du Carré Curial dans la nuit de vendredi à samedi. Il ne se laisse pas faire et complique la tâche des forces de l'ordre. Les fonctionnaires ont ensuite été pris à partie par deux videurs des établissements de nuit. Les trois personnes ont finalement été interpellées et placées en garde à vue ce samedi matin. Les auditions permettront notamment de comprendre l'intention de ces deux videurs, venus s'interposer dans l'action des policiers.

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix