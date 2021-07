Chambéry : deux hommes arrêtés, un autre en fuite après des agressions de prostituées

Deux hommes soupçonnés d'avoir agressé des prostituées à Chambéry ont été interpellés. L'un d'eux est en détention, mis en examen notamment pour viol aggravé et vol aggravé. Un troisième suspect est toujours recherché ce mardi. La police redoute de nombreuses victimes.

La police recherche toujours ce mardi un homme soupçonné d'avoir participé à l’agression de prostituées à Chambéry. Elle redoute de nombreuses autres victimes, et insiste sur le fait qu'elle est à la disposition des prostituées qui auraient subi ces agressions ces derniers mois pour qu'elles puissent porter plainte. Dans cette affaire, deux hommes ont déjà été interpellés.

Deux hommes interpellés, l'un d'eux placé en détention provisoire

Deux hommes âgés d'une trentaine d'années et originaire de Grenoble ont été arrêtés, les 30 juin et 1er juillet. Ils sont soupçonnés d'avoir tenté de voler une première prostituée, puis d'en avoir volé et violé une seconde au mois de juin à Chambéry.

Ces deux hommes ont été arrêtés suite aux plaintes déposées par deux victimes, grâce aux signalements donnés, à l'utilisation par la police de la vidéosurveillance et à l'exploitation de lignes téléphoniques - l'un d'eux revenait dans la ville et venait de prendre contact avec des prostituées du secteur, au moment de son arrestation.

Les plaintes portent sur deux agressions, qui auraient été commises à Chambéry le 11 juin dernier, en tout début de soirée. Une première prostituée est alors victime d'une tentative de vol dans un appartement qu'elle loue la nuit. Les voisins interviennent alors et parviennent à mettre en fuite deux hommes. Une heure plus tard, une seconde prostituée, dans un autre appartement, se fait voler son téléphone portable sous la menace d'un couteau également par deux hommes, et se fait violer.

Les deux victimes sont de nationalité chinoise et paraguayenne.

Un troisième suspect est en fuite

L'enquête a permis d'identifier un troisième suspect. Lors des deux agressions relatées, deux hommes montaient dans l'appartement de leur victime, et un troisième restait à l'extérieur. Un seul des trois est soupçonné pour l'heure d'avoir participé aux deux agressions. Il s'agit du principal suspect.

Celui-ci est mis en examen pour viol aggravé, vol aggravé et tentative de vol aggravé. Il a été placé en détention provisoire. Il explique aux enquêteurs avoir visé particulièrement les prostituées étrangères, pensant qu'elles ne porteraient pas plainte.

Le deuxième suspect interpellé le lendemain, le 1er juillet, a quant à lui été relâché après sa garde à vue. Le troisième homme identifié est toujours en fuite. Les trois sont connus des services de police, pour d'autres faits

Une information judiciaire est ouverte. La police redoute de nombreuses autres victimes, et espèrent que celles-ci se feront connaître et porteront plainte.