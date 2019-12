Chambéry : esclandre filmé entre un formateur de handi'chien et un vigile de la Fnac

Chambéry, France

Alors qu'il souhaite entrer dans la Fnac de Chambéry avec un chien d'assistance pour personne handicapée, un formateur handi'chien s'est vu interdire l'accès au magasin par un vigile, qui suit visiblement les ordres de son responsable. Ceux-ci ne paraissent pas comprendre que l'homme est entrain d'éduquer l'animal. "Vous refusez que je rentre avec un chien d'assistance, vous êtes en infraction avec la loi, vous savez que vous êtes en infraction avec loi et vous refusez. C'est hallucinant"explique le formateur, "il est où votre handicapé ?" lui répond le vigile.

Après l'esclandre, la police est finalement intervenue et a donné raison au formateur. L'incident en est resté là, mais la vidéo publiée sur les réseaux sociaux est depuis largement commentée et partagée, sur Facebook et Twitter.