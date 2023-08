Chambéry : huit mois de prison ferme pour avoir revendu 14.000 euros de cannabis et cocaïne

Il avait été interpellé mardi après-midi lors d'un contrôle de police alors qu'il consommait du cannabis avec un autre jeune dans une voiture, quatre grammes de cocaïne avaient aussi été retrouvés sur eux. Un Chambérien de 19 ans a été condamné ce jeudi à huit mois de prison ferme par le tribunal correctionnel pour trafic de stupéfiants.

Le jeune homme a reconnu se livrer depuis début juin à un petit trafic. Il avait déjà revendu pour 14.000 euros de résine de cannabis et de cocaïne (2 kilos de résine de cannabis et 70 grammes de cocaïne). Il a été jugé en comparution immédiate jeudi après-midi et incarcéré à la maison d'arrêt de Chambéry.