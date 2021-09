Un homme qui n'avait pas de pass sanitaire et s'était vu refuser l'entrée à Odysséa a tiré avec une arme à feu sur deux vigiles ce samedi en fin d'après-midi à Chambéry. Il a été interpellé.

Chambéry : il se voit refuser l'entrée à Odysséa et tire sur les agents de sécurité

Un homme a été interpellé par la police ce samedi peu après 17h à Chambéry après avoir tiré sur des agents de sécurité qui contrôlaient l'entrée du Parc du Verney où se tenait la quinzième édition d'Odysséa, la course caritative contre le cancer du sein.

Refusé à l'entrée car sans pass sanitaire

L'homme d'une cinquantaine d'années, alcoolisé, se présente à l'entrée du Parc du Verney vers 17h et souhaite pénétrer dans l'enceinte du parc, dont les accès sont sécurisés et soumis à l'obligation du pass sanitaire, en raison de la tenue de la course Odysséa.

Mais l'homme n'a pas de pass sanitaire et se voit refuser l'entrée par les agents de sécurité. Mécontent, il sort alors une arme de poing et tire sur deux vigiles, les blessant légèrement à la main et au ventre, avant de prendre la fuite.

Interpellé par des participants

Selon les premiers éléments, le tireur a été rattrapé par des participants à l'événement, témoins de la scène. Ils lui ont "courageusement couru après" avant de le plaquer au sol. L'individu armé a été arrêté par les agents de la police municipale, qui se trouvaient aux abords immédiats du site, pour sécuriser Odysséa.

Alcoolisé, l'homme a été placé en cellule de dégrisement dans les locaux du commissariat de Chambéry et n'avait toujours pas pu être entendu par les enquêteurs ce samedi en début de soirée, tout comme les deux vigiles, hospitalisés, mais dont les jours ne sont pas en danger.

Une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte dans un premier temps pour violences avec armes, mais l'homme pourrait être poursuivi pour tentative de meurtre. Sa garde à vue peut durer jusqu'à 48h. Le mis en cause est un habitant de Chambéry, où il réside depuis plusieurs années.

6.000 coureurs pour l'édition 2021