Chambéry : ivre, elle stoppe un automobiliste, monte sur le toit de sa voiture et ne veut plus en descendre

Voilà une intervention inhabituelle pour les policiers de Chambéry. Il était 22h10, ce jeudi, lorsqu'ils ont été appelés pour intervenir au niveau du Faubourg Montmélian. Sur place, un automobiliste ne peut plus circuler. Une jeune femme de 19 ans, en soutien-gorge, vient de le stopper. Non pas pour lui demander une information ou de l'aide, mais pour monter sur le toit de sa voiture ! Sans dire pourquoi, sans connaître non plus le conducteur. Et elle refuse de redescendre.

Alertés, les policiers arrivent sur place et mettent une bonne dizaine de minutes pour la faire descendre du véhicule. En état d'ébriété, la jeune femme a passé la nuit en garde à vue et sera prochainement convoquée devant la justice. Elle assure n'avoir aucun souvenir de ses moments passés sur le toit de la voiture.