Chambéry : l'origine de l'incendie serait volontaire, du protoxyde d'azote retrouvé dans le parking

On en sait plus sur les causes de l'important incendie, ce jeudi 22 juin, dans un parking souterrain dans le quartier du Covet à Chambéry. Des bombonnes de protoxyde d'azote ont été retrouvées dans la voiture, ce qui explique les explosions.

L'origine de l'important incendie dans un parking souterrain à Chambéry ce jeudi 22 juin serait volontaire d'après les premiers éléments de l'enquête. © Radio France - Mélanie Tournadre Les causes de l'important incendie de ce jeudi dans le sous-sol du bâtiment Le Roiseran, quartier du Covet à Chambéry, se précisent. Le feu s'était déclaré à la mi-journée dans un parking souterrain , rue de l'Iseran. De fortes explosions ont été entendues, 19 personnes ont été incommodées par les fumées et hospitalisées. ⓘ Publicité L'incendie serait d'origine volontaire Une enquête a été ouverte dans la foulée, pour "dégradation de biens par incendie" avait expliqué le procureur de la République de Chambéry. Ce vendredi 23 juin, Pierre-Yves Michau précise à France Bleu Pays de Savoie, que "l'enquête s'oriente vers une origine volontaire". L'incendie serait parti "d'un véhicule abandonné utilisé par des jeunes comme lieu de shoot." Les fortes explosions qui ont semé la paniqué dans le quartier du Covet et ont fait sortir en urgence les habitants des immeubles situés à proximité de ce parking souterrain sont dues à la présence "de bouteilles de protoxyde d'azote qui étaient dans la voiture" ajoute Pierre-Yves Michau. Des bombonnes de protoxyde d'azote retrouvées Ce protoxyde d'azote appelé "gaz hilarant" ou "proto" est en vente libre mais sa consommation est détournée et peut, à haute dose, entraîner de graves atteintes neurologiques. Ces cartouches de protoxyde d'azote ont déjà provoqué des incendies, comme dans un centre de tri du Pas-de-Calais le 8 juin dernier. L'explosion de ces bombonnes de protoxyde d'azote ont affolé les habitants du quartier du Covet à Chambéry. L'incendie s'est ensuite propagé plusieurs véhicules. Une centaine de personnes, habitants des immeubles et salariés du siège de l'OPAC présent dans ce bâtiment, ont dû évacuées pendant plusieurs heures. Une salle avait même été ouverte dans la mairie de quartier, située place Grenette. Des habitants qui regrettent "la bêtise de certains jeunes" Dès ce jeudi, après les explosions et l'incendie, plusieurs habitants de ce quartier du Covet expliquaient à France Bleu Pays de Savoie "espérer que ce soit accidentel". "On a déjà eu beaucoup de feux de poubelles ici, le local à poubelles a enfin été fermé, ça s'est arrêté et maintenant ça" raconte Marie, désolée. En août dernier, une femme de 57 ans était morte dans l'incendie d'un immeuble d'habitations dans ce même quartier, au 166 avenue du Covet à Chambéry. Le feu avait démarré dans une cave au niveau -1.