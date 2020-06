Chambéry : nouveau blocage du chantier du parking Ravet

Nouveau blocage ce matin du chantier du parking Ravet à Chambéry. Le chantier de ce parking en silo sur sept étages prévu pour accueillir 500 véhicules à l'entrée du centre-ville mobilise l'opposition depuis des mois.

Le 19 mai dernier, une quinzaine de membres du collectif de citoyen·ne·s, d’Extinction Rebellion et de Youth for Climate Chambéry avaient déjà bloqué le chantier.

Cette fois, dès 7 h du matin, quatre personnes sont montées en haut de la grue et prévoient d'y passer la nuit.

Quatre autres militants bloquent l'entrée du chantier. Ils sont assis, les bras dans des tubes de PVC, enchaînés les uns aux autres.

Ils réclament la suspension des travaux en attendant l'issue du second tour des municipales le 28 juin.

Les opposants ont installé un mini-chapiteau sur le pont de la Leysse, juste en face du chantier. Ils y discutent pied à pied, arguments contre arguments, avec des Chambériens. Ce barnum sera le cadre non pas d'une rave party , mais d'une Ravet party programmée ce lundi soir à 20 h.

Ravet Party © Radio France - DR

Un enjeu électoral

Thierry Repentin, la tête liste de Demain Chambéry qui sera opposé au maire sortant Michel Dantin au second tour, souligne que ce chantier symbolise le manque d'écoute de la municipalité actuelle. Il propose s'il est élu de renégocier le contrat avec le délégataire, le chantier étant bien avancé.

Michel Dantin, le maire sortant, indique qu' "il faut voir plus loin que ce parking qui va permettre d'enlever des voitures du centre-ville ainsi que l'aménagement de nouvelles pistes cyclables sécurisées avenue des Ducs". Dans son cabinet, on indique qu' "on commence malheureusement à être habitués à ces petits groupes qui refusent la démocratie et la justice." Michel Dantin souhaite une ouverture en septembre prochain.