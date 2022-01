VIDÉO - Chambéry : le quartier du Palais de justice bouclé après un incendie dans un immeuble

L'incendie a été rapidement maîtrisé. Les flammes se sont déclarées aux alentours de 17 heures ce jeudi 13 janvier, rue Doppet à Chambéry, dans l'une des quinze chambres de bonne du septième étage de l'immeuble. L'origine du feu reste inconnue à ce stade.

Sept personnes ont été légèrement intoxiquées par les fumées : trois habitants, dont une femme enceinte et deux enfants, trois policiers et un pompier. Le quartier du Palais de justice était toujours bouclé à 19h30, et plusieurs riverains doivent être relogés. Des opérations de ventilation et de surveillance de l'immeuble devraient durer une partie de la soirée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Un important dispositif a été déclenché, avec trois fourgons incendie, deux grandes échelles et trois véhicules de secours, totalisant une quarantaine de pompiers, ainsi que le Samu. La police municipale et nationale était également sur place, et des agents GRDF.

D'importants moyens ont été déployés l'incendie étant situé près du centre ancien. © Radio France - Jonathan Landais

L'immeuble est situé tout près du Palais de justice de Chambéry. © Radio France - Jonathan Landais

