Chambéry : les locaux du Parti Communiste et de l'Insolente vandalisés

Les locaux du Parti Communiste et de l'Insolente, un espace autogéré proche des milieux d'extrême gauche, ont été vandalisés dans la nuit de jeudi à vendredi à Chambéry. Une enquête de police est ouverte.

Les attaques étaient ciblées, et probablement commises par les mêmes personnes. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les locaux du Parti Communiste et de l'Insolente, un espace autogéré proche de l'extrême gauche, ont été vandalisés à Chambéry (Savoie). Une enquête de police a été ouverte.

Un groupe d'individus encagoulés

Le Parti Communiste évoque "un groupe d'individus encagoulés" qui a tenté de s'introduire dans ses locaux de l'avenue Alsace-Lorraine, avant d'être mis en fuite "grâce à des voisins". Le volet roulant qui protège l'entrée a été endommagé, et les fenêtres du rez-de-chaussée brisées. La boîte aux lettres a également disparu.

Les dégâts aux locaux du Parti Communiste à Chambéry - PCF

"C’est la troisième fois que ces locaux sont pris pour cible depuis un an. Toujours avec plus de violence et semble-t-il de préparation" explique le parti, qui va porter plainte.

Vitrine brisée

C'est probablement le même groupe qui s'en pris également au local de l'Insolente, un espace autogéré proche des milieux anarchistes situé faubourg Montmélian, qui abrite un bar et qui se veut aussi lieu de débat et de concerts. La vitrine, caillassée, est fortement endommagée.