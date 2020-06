Chambéry : les opposants au parking Ravet doivent quitter le chantier

Les opposants au parking Ravet - parking silo de sept étages à l'entrée du centre-ville de Chambéry - doivent quitter le site. Un huissier est passé sur le chantier ce mercredi après-midi pour les informer de la décision de justice, et leur a laissé jusqu'à 18 heures 15 en fin de journée pour s'en aller.

Ils sont une petite dizaine de militants d’Extinction Rebellion, de Youth for Climate et du collectif Ravet venus lundi matin sur le site, pour empêcher la poursuite des travaux. Depuis, certains se sont relayés et ont même installé un campement sur la grue, pour réclamer la suspension du chantier jusqu'aux résultats du second tour des élections municipale, le 28 juin. Le maire sortant Michel Dantin a qualifié leur action de "déni de démocratie".