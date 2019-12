Chambéry : nouveau casting pour devenir figurant dans le biopic sur Grégory Lemarchal

Chambéry, France

C'est un casting que l'on pourrait presque qualifier de secret, enfin de secret de polichinelle, puisque des annonces sont disponibles en ligne sur de nombreux sites internet d'acteurs figurants. Ce téléfilm s'intitule "Pourquoi je vis" et retracera la vie de l'artiste Grégory Lemarchal, originaire de Sonnaz (Savoie), vainqueur de la Star Academy en 2004 et décédé en 2007 des suites de la mucoviscidose.

La production souhaite rester discrète au sujet de ces castings comme lors du dernier, organisé en novembre 2019 dans un hôtel en périphérie de Chambéry, et à destination des enfants.

Cette fois, l'équipe de tournage recherche des adultes entre 16 et 70 ans, de toutes origines et de tous profils. La production souhaite aussi tourner avec des voitures datant de 1900 à 2000, pour respecter la chronologie de l'histoire de la vie de Grégory Lemarchal, né en 1983 et être le plus réaliste possible. Si vous êtes propriétaire de l'un de ces véhicules, vous êtes également dans les critères.

Pour candidater, il suffit de s'inscrire sur les différents sites de castings et envoyer une série de photos en format portrait et pied, vos noms, prénoms et lieu de résidence. Sans oublier vos coordonnées pour vous contacter et vos disponibilités. Le tournage devrait débuter le 6 janvier prochain à Chambéry.

Le biopic devrait être diffusé au printemps 2020 sur TF1.

