Chambéry : pour cacher ses pertes au Casino, il fait croire qu'on l'a volé, frappé et enfermé dans son coffre

Un Chambérien, accro aux jeux d'argent, a inventé un énorme mensonge pour ne pas avoué à sa femme avoir perdu 500 euros au Casino. Ce mercredi 7 décembre, vers 3 heure du matin, ce Chambérien de 35 ans appelle sa mère avec son téléphone portable depuis le coffre de sa voiture. Il lui explique que deux hommes encagoulés et armés l'ont frappé, forcé à retirer 500 euros avec sa carte bancaire, puis l'ont enfermé dans le coffre de sa voiture.

ⓘ Publicité

Sa maman, en panique, appelle alors les policiers chambériens qui géolocalisent l'homme grâce à son téléphone portable. Il le retrouvent, en effet, dans le coffre de sa voiture, au pied de son immeuble sur les Hauts-de-Chambéry. Il est frigorifié. Il leur raconte la même histoire.

Une enquête est alors ouverte pour "enlèvement et séquestration". Les enquêteurs de la police judicaire mènent des investigations. Plus ces dernières avancent et moins le récit du Chambérien est cohérent. En garde à vue, ce jeudi, le Chambérien finit par avouer son énorme mensonge. Il a inventé toute cette histoire rocambolesque pour ne pas avoir à avouer à sa femme qu'il est allé jouer au Casino à Genève en Suisse et qu'il a perdu 500 euros.

Le Chambérien de 35 ans est déjà interdit de jeux en France. Plus qu'une dispute conjugale, il encourt maintenant jusqu'à six mois de prison et 7.500 euros d'amende pour "dénonciation mensongère entraînant des recherches inutiles". Il sera convoqué ultérieurement devant la justice pour s'expliquer. En attendant, il a été laissé libre.