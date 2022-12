Chambéry : prison avec sursis pour trois policiers municipaux

Les agents de la police municipale de Chambéry sont sous le choc. De lourdes peines ont été requises jeudi 8 décembre à l'encontre de trois de leur collègues. Ils étaient jugés après une interpellation musclée, le 12 août derniers, avenue du Compte Vert à Chambéry (Savoie). Les policiers avaient alors utilisé une bombe lacrymogène sur une personne ivre, torse-nu au milieu de la rue, avec un bâton à la main. Ils étaient aussi poursuivis pour dénonciation calomnieuse et faux en écriture publique.

De la prison avec sursis et l'impossibilité d'exercer

Le policier de 35 ans poursuivi pour avoir utiliser du gaz lacrymogène écope de deux ans de prison, avec suris. Les deux autres fonctionnaires, une femme de 38 ans et un homme de 55 ans, sont condamnés à 18 mois avec sursis.

Les policiers sont aussi condamnés à une interdiction d'exercer pendant neuf mois ainsi qu'une privation des droits d'éligibilité pendant deux ans.

Cette après midi au tribunal, une trentaine de policiers municipaux et leurs proches ont assisté à la décision du tribunal.

Pierre-Yves Michau, le procureur de la République avait réclamé trois ans de prison avec sursis contre le fonctionnaire ayant utilisé la bombe lacrymogène et deux ans contre les deux autres policiers municipaux. Il avait aussi demandé une interdiction d'exercer comme policiers municipaux pendant cinq ans.

" Il n'y aura plus un policier municipal qui voudra prendre le moindre risque " Pierre Perez, avocat des policiers

Maitre Perez, un des avocats des policiers indique que selon lui, cette décision du tribunal aura des conséquences sur l'engagement de tous les policiers municipaux "Il y a eu 700 interventions de la police municipale au bénéfice de la police nationale pour arrêter des gens au comportement dangereux et les conduire dans un commissariat pour faire des procédures. Après une telle décision de justice, je pense qu'il n'y en aura plus un pour prendre le risque d'aller en première ligne".

Les deux avocats des policiers municipaux ont fait appel immédiatement après l'audience. Maitre Olivier Conille se dit très surpris par cette décision "Cela pose de sérieuses questions sur l'intervention des forces de police, ce qu'elle a droit de faire et de ne pas faire. Je ne suis pas certain que les policiers municipaux, nationaux ou les gendarmes aient envie de prendre des risques et de se retrouver condamnés par une juridiction répressive".

Les deux avocats se disent aussi très préoccupés par la décision du tribunal sur la santé morale de leurs clients qui ont, selon eux, des pensées suicidaires.

