Chambéry : relaxe pour l'ancien compagnon de Mélissa qui s'était suicidée

L'ancien compagnon de Mélissa Perrot est relaxé ce vendredi par le tribunal correctionnnel de Chambéry. Au début du mois de juin, cet homme de 30 ans était jugé pour harcèlement moral sur conjoint. En 2016, sa compagne Mélissa Perrot âgée de 23 ans s’est suicidée en sautant du deuxième étage d’un immeuble.

"Pas de lien entre le harcèlement et le suicide"

Les juges ont estimé qu'il n'y avait "pas de lien certain entre le harcèlement et le suicide" de la jeune femme. La maman de Mélissa "ne comprend pas" et se dit "très en colère". Elle espère que le parquet fera appel et promet de "continuer de se battre pour toutes les femmes victimes de harcèlement". De son côté, l'avocat du prévenu, Max Joly, "_salue la décision du tribunal qui n'a pas cédé aux pressions dans ce dossier_."

L'affaire Mélissa Perrot était présentée comme un procès symbole des violences conjugales. Pour l'association "Femme et libre", partie civile dans cette affaire, il s'agissait même d'un procès historique car c'était la première fois qu'un "lien de causalité entre le suicide d'une victime et le harcèlement moral était démontré par l'instruction".

Employée dans une crèche dans la station de ski savoyarde de La Tannia, Mélissa Perrot a entretenu avec Johan W. une relation de cinq mois.