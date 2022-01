Chambéry : trois personnes interpellées, deux policiers blessés lors de la manifestation anti-pass sanitaire

Si la manifestation contre la politique sanitaire du gouvernement s'est globalement déroulée dans le calme à Chambéry ce samedi 8 janvier, la situation s'est tendue en fin de journée. Certains s'en sont pris aux policiers et ont été placés en garde à vue.

Des heurts ont éclaté à Chambéry ce samedi 8 janvier en fin d'après-midi lors de la manifestation contre la politique sanitaire du gouvernement. Le cortège s'est dirigé vers le magasin Leclerc situé près de l'avenue de la Boisse. Les forces de l'ordre ont essayé de les en empêcher. C'est alors qu'un homme d'une cinquantaine d'années s'en est pris à un gradé de la police en lui donnant un coup de pied. Un autre gradé a aussi été agressé. Ces deux policiers sont blessés. L'un s'est vu prescrire trois jours d'ITT (Incapacité temporaire de travail) et l'autre un jour. Les forces de l'ordre ont immédiatement interpellé cet homme.

Une barrière lancée sur une voiture de police

Les manifestants se sont ensuite dirigés vers la gare SNCF. Là, deux autres hommes ont été arrêtés par les forces de l'ordre après avoir lancé une barrière de chantier sur un véhicule de police. Ils sont âgés d'une quarantaine d'années pour l'un et d'une vingtaine d'année pour l'autre. Comme ces incidents se sont produits près de la Voie Rapide Urbaine (VRU), la sortie de la Boisse a été fermée quelques minutes dans le sens Aix-les-Bains - Grenoble. Plus tôt dans la manifestation, un pharmacien a été menacé et des tirs de mortier ont été tirés près de l'hôpital.