L'incendie d'un immeuble à Chambéry très tôt ce lundi avait pris par surprise une trentaine de résidents. Un jeune homme de 20 ans a été mis en examen et écroué ce mercredi. Il aurait provoqué cet incendie à la suite d'une dispute conjugale.

Chambéry, France

Un jeune homme de 20 ans a été présenté ce mercredi soir au parquet, mis en examen et placé en détention provisoire à l'issue de sa garde à vue, à la suite de l'incendie d'un immeuble à Chambéry lundi matin vers 6h.

31 personnes avaient du être évacuées et mises en sécurité par les pompiers. Une seule personne incommodée avait dû être hospitalisée. 15 appartements des deux derniers étages ont été endommagés dans ce bâtiment de six étages de l'avenue Desfrançois. Le feu s'est déclaré dans un studio et visiblement c'est un différent conjugal qui est à l'origine du sinistre.