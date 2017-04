Chambéry : un jeune militaire du 13e BCA a disparu

Arthur Noyer, 23 ans, n'a plus donné de nouvelles depuis mercredi matin et ce chasseur alpin ne s'est pas présenté au rapport. Le jeune homme originaire de Bourges participait à une soirée. La gendarmerie lance un appel à témoins.

La famille d'Arthur Noyer est très inquiète : le jeune homme de 23 ans originaire de Bourges a disparu au cours de la nuit de mardi à mercredi 12 avril.

Une soirée agitée en centre-ville de Chambéry

Ce militaire du 13e BCA participait à une soirée avec des amis dans le centre-ville de Chambéry «Carré Curial». Selon le témoignage de son frère, il se serait disputé avec d'autres fétards, ce qui a entraîné l'intervention des forces de l'ordre.

Puis, aux alentours de 4 heures du matin, le jeune garçon aurait tenté de rejoindre le 13e BCA en stop depuis la rue de la République à Chambéry mais depuis il n'a plus donné de nouvelles et ne s'est pas présenté au rapport mercredi matin à Barby.

Avis de recherche de la gendarmerie

La gendarmerie de Challes-Eaux a lancé un avis de recherche. Arthur Noyer était vêtu d’un jean beige clair, d’un t-shirt blanc avec le col et manche de couleur noire. Il portait des chaussures Van’s de couleur noire avec un liseret blanc. Le jeune homme de type européen mesure 1,73 m, il est d’allure athlétique, ne porte ni tatouage, ni cicatrice. Il a des cheveux courts, châtains, et des yeux couleur noisette. Ses amis et sa famille se mobilisent sur les réseaux sociaux.

Si vous l’apercevez, il faut contacter la brigade de gendarmerie de Challes-les-Eaux au 04 79 72 87 79.