Un ressortissant tibétain de 41 ans est jugé à partir de ce lundi par les Assises de la Savoie pour un double assassinat et une tentative de meurtre, commis dans un restaurant asiatique de Chambéry il y a quatre ans. Verdict mercredi 19 mai.

Chambéry : un réfugié tibétain devant les Assises pour double assassinat et tentative de meurtre

La Cour d'Assises de la Savoie va juger à partir de ce lundi, pendant trois jours, un homme accusé d'avoir assassiné deux de ses proches, sa compagne de l'époque et son ami d'enfance, dans un restaurant asiatique de Chambéry.

Les faits datent de mai 2017. L'accusé, un ressortissant tibétain âgé de 41 ans vivant dans un foyer à Nanterre fait le voyage jusqu'à Chambéry pour voir sa compagne de l'époque, qui selon ses dires le trompe avec son ami d'enfance. Les deux travaillent alors dans un restaurant de Chambéry - Le Grand Buffet Royal - dans la zone des Landiers, l'un comme cuisinier, l'autre comme serveuse.

Il est poursuivi pour les avoir tué tous les deux à coups de couteau de cuisine dans cet établissement, et également pour avoir blessé une troisième personne, un serveur qui avait tenté de s'interposer. Lui s'en était sorti avec une grave blessure au bras.

Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. L'homme étant jugé pour assassinats, la préméditation est retenue ; qualification que la défense conteste, expliquant que la préméditation n'entre pas dans sa "logique totalement bouddhiste", selon les mots de son avocate. Les enquêteurs avaient à l'époque des faits déjà été surpris par son détachement apparent, et le calme dont il avait fait preuve avant et après être passé à l'acte, selon un témoignage et les images de la vidéosurveillance. Une experte psychologue qui l'a examiné a d'ailleurs préconisé un accompagnement spirituel plutôt qu'un suivi psychologique, s'il devait être désigné coupable.