Chambéry : une centaine de personnes pour soutenir Geneviève Legay

Une centaine de personnes se sont rassemblées mardi soir devant les grilles de la préfecture de Chambéry (Savoie), à l'appel d'Attac. C'est au sein de cette association altermondialiste que milite Geneviève Legay, blessée samedi à Nice en marge d'une manifestation de gilets jaunes.

Une enquête diligentée par le parquet de Nice est en cours pour établir les circonstances précises dans lesquelles la septuagénaire s'est gravement blessée à la tête, après avoir été poussée lors d'une charge des forces de l'ordre, sans que leur rôle direct ne soit pour l'heure clairement établi dans la chute.

Altermondialistes, gilets jaunes et CGT

Plusieurs militant d'Attac ont dénoncé "des violences policières" et défendu "le droit de manifester", aux cotés de quelques gilets jaunes et représentants de de la CGT et du NPA.

"Geneviève est tombée avec un drapeau de la paix à la main, ce qui est un vrai symbole" dénonce Brigitte Finas, porte parole d'Attac Savoie, "il est sidérant de voir que des forces de l'ordre soient lancées contre des citoyens venus exprimer leurs souhaits. Elle n'est pas la première, nous espérons que ce soit la dernière".

