Une jeune fille de 17 ans et un garçon de 15 ans ont frappé un sans domicile fixe, mercredi 30 décembre aux alentours de 18 heures au Carré Curial de Chambéry. L'adolescente, principale agresseuse, était ivre d'après la police.

Chambéry : une fille de 17 ans et un garçon de 15 ans tabassent un SDF

Une jeune fille de 17 ans et un garçon de 15 ans ont été libérés ce jeudi, après leur garde à vue au commissariat de Chambéry. Ils ont tous les deux tabassé un sans domicile fixe au Carré Curial de Chambéry la veille.

Le SDF leur avait demandé de faire moins de bruit

Avec deux amis, les deux Chambériens se réunissent mercredi au Carré Curial de Chambéry. Proche d'eux, un sans-abri se repose et leur demande de faire moins de bruit. Une demande, qui ne plaît pas du tout à l'adolescente alcoolisée. Elle s'en prend à lui, le frappant de coups de poing et de coups pied, aidée par la garçon de 15 ans.

Des témoins signalent l'agression à la police et des agents les interpellent plus tard dans le centre-ville. Là encore, la jeune fille exulte et insulte copieusement les policiers venus l'interpeller. D'abord placés en garde à vue, les deux agresseurs ont été relâchés en ce dernier jour de l'année 2020. Ils seront prochainement convoqués devant le juge des enfants. Leur victime a elle été conduite à l'hôpital pour des examens.