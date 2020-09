Chambéry : une jeune femme réduite en servitude pendant des mois

Une jeune femme âgée d'une vingtaine d'années, fragile psychologiquement, s'est faite maltraitée et humiliée par plusieurs jeunes, et surtout par l'une qui l'"hébergeait" depuis décembre dernier. Ils l'auraient contrainte à les aider à commettre de nombreux vols dans le bassin chambérien.

Il ne s'agit au départ que d'une affaire de vols - nombreux - commis dans des voitures ces derniers mois dans le bassin chambérien. Les quatre ont été déférés ce jeudi au tribunal de Chambéry, poursuivis pour vols en réunion. Ils viennent de Chambéry et de La Motte-Servolex, certains sont déjà connus de la justice. Le parquet a demandé pour deux d'entre eux une mise en détention provisoire, un homme de 20 ans et une femme de 28 ans. Cette dernière est mise en cause pour avoir "réduit en servitude" une jeune fille, selon les mots du procureur de la République.

La victime a la vingtaine et est présentée comme vulnérable et fragile psychologiquement. Elle est en situation de rupture familiale quand elle demande en décembre dernier à l'accusée de l'héberger. Elles ont fréquenté le même établissement scolaire ; l'autre accepte. Elle devient alors son souffre-douleur, ainsi qu'à deux autres garçons.

Elle a dormi sur le paillasson, s'est faite insultée, humiliée

Le procureur de la République parle de "brimades, d'insultes", parfois racistes. Ils lui volent ses papiers et sa carte bleu. Ils l'ont fait dormir sur le paillasson au pied de la porte. Une autre fois, ils la séquestrent dans un coffre de voiture.

Ensemble, ils sont à l'origine de nombreux vols dans des voitures pendant des mois, et récupèrent papiers, argent ou chéquier laissés dans les véhicules. L'enquête doit démontrer s'ils l'ont forcée à commettre ces vols, ou si elle était d'accord pour y participer.

Les quatre ont été arrêtés et présentés au tribunal ce jeudi. Pour deux, le parquet a demandé un placement en détention provisoire. La jeune victime est maintenant hébergée chez un membre de sa famille.