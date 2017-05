Chambéry : une marche blanche pour le jeune militaire disparu

Le caporal Arthur Noyer a disparu depuis le 13 avril dernier, après une soirée en centre-ville de Chambéry. Ses proches organisent une marche blanche ce samedi 20 mai au carré Curial.

Le caporal Arthur Noyer a disparu dans la nuit du 12 au 13 avril dernier, après une soirée passée en centre-ville de Chambéry.

Depuis, les proches de ce jeune chasseur alpin du 13è BCA n'ont aucune nouvelle et les recherches menées notamment par la gendarmerie n'ont rien donné.

Samedi 20 mai à 11h au carré Curial

C'est pour cela que ses proches organisent une marche blanche ce samedi 20 mai 2017 au départ du carré Curial de Chambéry, à 11h du matin.

Des proches qui ont contacté France Bleu Pays de Savoie expliquent que cette marche blanche est symbole d'espoir pour la famille du jeune caporal, et que "plus les participants seront nombreux, plus ils se sentiront épaulés".

La famille originaire de Bourges est rentrée chez elle, après avoir passé plusieurs jours à Chambéry, notamment pour déposer des avis de recherches dans certains commerces du centre-ville.