Un homme de 28 ans a été condamné ce mercredi à Saint-Étienne à six ans de prison, dont quatre ferme, pour un double accident, un délit de fuite et deux tentatives d'évasion en avril 2019 à Chambles.

Chambles : quatre ans de prison ferme pour un chauffard après un délit de fuite et deux tentatives d'évasion

Un homme de 28 ans a été condamné ce mercredi à Saint-Étienne à six ans de prison, dont deux avec sursis, pour un double accident survenu à Pâques 2019 à Chambles. Le 21 avril 2019, il avait renversé et grièvement blessé un cycliste puis percuté une voiture en prenant la fuite.

Arrêté une première fois par des motards témoins de l'accident, le chauffard tente de leur échapper en voulant leur voler un des deux roues. Une fois retrouvé par les gendarmes, l’automobiliste essaie de s’évader par deux fois, d'abord à l'hôpital, puis à la brigade de gendarmerie de Saint-Just-Saint-Rambert.

Sous stupéfiants et en état de récidive

Le chauffard était sous l’emprise de stupéfiants le jour de l'accident et en situation de récidive : il avait déjà été condamné pour un accident de la route mortel en 2010. La victime était un conseiller municipal de Saint-Just-Saint-Rambert. En plus de sa peine de prison, le chauffard voit son permis de conduire annulée et il a l'interdiction de le repasser pendant cinq ans.