Chambon-sur-Lignon : appel à témoins pour retrouver Justine, 13 ans

La gendarmerie de Tence, en Haute-Loire lance un appel à témoins pour retrouver Justine, 13 ans, probablement en fugue. La jeune fille a disparu depuis plus de 24h.

Justine, 13 ans, a été vue pour la dernière fois ce vendredi vers 14h, au foyer du Mazel où elle vit, au Chambon-sur-Lignon. Elle serait partie à pied. Les gendarmes s'orientent vers l'hypothèse d'une fugue.

Justine mesure 1 mètre 72 et pèse une soixantaine de kg. Elle est blonde, avec les cheveux longs. Lors de son départ, elle était vêtue d'un bas de jogging gris, d'une veste à capuche Adidas noire et portait un sac à dos noir et blanc, de marque Adidas également. Les recherches de gendarmerie débutées ce vendredi, avec le renfort d'une équipe cynophile de Clermont-Ferrand, n'ont pour l'instant rien donné.

Si vous avez la moindre information, merci de contacter la brigade de gendarmerie de Tence : 04 71 59 81 16.