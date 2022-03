Chambourg-sur-Indre : disparition inquiétante d'un homme de 50 ans

Ce mardi 8 mars, Manuel Sabard ne s'est pas présenté à son travail à 9h du matin. Inquiets, ses collègues de Loches ont prévenu les gendarmes. Après une journée de recherches infructueuses, il lancent ce mercredi un appel à témoins car ils considèrent cette disparition comme inquiétante.

Il est parti à bord de sa voiture

Agé de 50 ans, Manuel Sabard est domicilié à Chambourg-sur-Indre. Il est parti à bord d'une Renault Mégane break bleue, immatriculée FV-406-WE et a été aperçu pour la dernière fois près de la frontière entre l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher. Sa voiture est susceptible de se trouver aux abords de la forêt de Brouard, entre Saint-Aignan et Orbigny.

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la gendarmerie en composant le 17.