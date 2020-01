Chambray-les-Tours : accident mortel lundi soir sur l'A10

Chambray-lès-Tours, France

Un accident mortel est survenu lundi soir entre 23h30 et 0h sur l’autoroute A 10, en direction du sud à Chambray-les-Tours. Un homme âgé de 57 ans aurait mis fin à ses jours en sautant du pont qui enjambe l'autoroute, sur l'avenue de la République. L'homme a atterri sur la chaussée et a été mortellement percuté par un camion. Il serait peut-être tombé une première fois sur un camion, puis aurait rebondi, avant d'être percuté par un second poids-lourd. L'enquête de gendarmerie menée par l'Escadron Départemental de Sécurité Routière devrait permettre d'éclaircir les circonstances de cet accident. Il n'y a pas eu de perturbations, le trafic étant très faible sur l'A10 à cette heure.