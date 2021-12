Un homme de 50 ans est décédé jeudi 23 décembre sur la rocade de Tours, à hauteur de Chambray-lès-Tours. Après une sortie de route, il est sorti précipitamment de son véhicule et a traversé les voies. C'est à ce moment-là qu'il a été mortellement percuté par une jeune automobiliste.

Chambray-lès-Tours : il traverse la rocade à pied et meurt percuté par une voiture

Un homme de 50 ans, originaire de Veigné, a été mortellement percuté par une voiture, jeudi 23 décembre, vers 23h15. Le drame s'est déroulé sur la rocade de Tours, à hauteur de Chambray-lès-Tours.

Selon les gendarmes, l'homme a fait une sortie de route et est sorti précipitamment de son véhicule. Il a traversé la deux fois deux voies limitée à 90 km/h, en pleine nuit. C'est lors de la traversée qu'il a été mortellement percuté par une jeune automobiliste. Une étudiante de Tours, en état de choc, qui a été entendu et mise hors de cause. L'homme a été inhumé ce lundi.