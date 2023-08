Chambray-lès-Tours : il violente deux femmes et les menace avec son revolver

L'homme a été interpellé à son domicile par les gendarmes du PSIG de Tours et de la brigade de Chambray-lès-Tours

Un homme âgé de 37 ans a été interpellé ce dimanche 30 juillet à son domicile de Chambray-lès-Tours par les gendarmes du PSIG de Tours et ceux de la brigade de Chambray-lès-Tours. L'homme était suspecté d'avoir violenté deux femmes la nuit précédente en discothèque de Chambray-lès-Tours et de les avoir menacées avec un revolver, parce que les victimes lui auraient manqué de respect selon lui. Le tout sur fond d'alcool.

Arme, munitions et grenade d'exercice retrouvées à son domicile

Lors des perquisitions, les gendarmes ont retrouvé l'arme en question, ainsi que des munitions et une grenade dite d'exercice. Présenté à la justice, l'homme, soudeur de profession et déjà connu de la justice, a été jugé sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il a été condamné à un an de prison avec sursis.