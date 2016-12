Chambray-les-Tours : les gendarmes mobilisés contre les cambriolages dans la zone commerciale

En cette période de forte fréquentation dans les magasins, la surveillance de la zone commerciale de Chambray-les-Tours bat son plein. Une vingtaine de gendarmes sont mobilisés, ainsi que des réservistes avec l'appui d'un hélicoptère.

Les gendarmes plus que jamais mobilisés en cette période fêtes.

Avec la forte affluence dans les grandes surfaces et les centres commerciaux, les contrôles sont renforcés pour lutter contre la malveillance, et surtout les cambriolages

Depuis une semaine, et jusqu'à la fin de l'année, la zone commerciale de Chambray-les-Tours est particulièrement surveillée par plus de vingt gendarmes. D’autres contrôles similaires seront mis en place tous les jours jusqu’à la fin d’année en périphérie de Tours mais aussi dans les autres localités du département.

Je vais pas vous dévoiler tous nos petits secrets. Il y a une quinzaine de points de contrôles différents. On fait les interpellations dans les 5 minutes. Venir se risquer sur la zone pour commettre un vol est une entreprise périlleuse. Le commandant Landais de la gendarmerie de Tours

Le but c'est aussi d'assurer l'intégrité des commerçants et de permettre aux clients de venir en toute sérénité, précise le Commandant Landais, commandant de la compagnie de Tours qui pilote cette opération, appuyée par des gendarmes réservistes et un hélicoptère. Le but c'est d'éviter les vols à main armé et les cambriolages.