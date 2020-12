Chamois Niortais : Ibrahima Conté fait appel et voit sa peine de prison pour violences conjugales suspendue

Le défenseur des Chamois Niortais Ibrahima Conté a fait appel de sa condamnation le 26 novembre 2020 à un an de prison dont six mois ferme pour violences habituelles sur sa compagne. Peine suspendue en attendant un nouveau procès.

Ibrahima Conté sera donc rejugé. Le joueur des Chamois Niortais a fait appel de sa condamnation le 26 novembre 2020 à un an de prison dont six mois ferme pour violences habituelles sur sa compagne et vol de son téléphone et de ses papiers.

En attendant le nouveau procès, l'appel est suspensif de la décision rendue par le tribunal correctionnel de Niort qui avait, outre la peine de prison, prononcé une interdiction d’entrer en contact avec la victime, interdiction de paraître à son domicile, une obligation de travail et de soins.

"Le jugement de première instance n'a pas demandé d'exécution provisoire, ni de démarrage du sursis avec mise à l'épreuve. Il faudra donc attendre que la cour d'appel de Poitiers se prononce" a détaillé le procureur de la République de Niort, Julien Wattebled.