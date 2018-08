Chamonix, France

Plusieurs commerces de Chamonix avaient toujours les pieds dans l'eau ce mardi matin. Beaucoup de caves et de sous-sols ont été inondés suite aux orages survenus lundi soir entre 16 heures et 19 heures. Les secteurs de la rue du Lyret et de l'Aiguille du midi ont particulièrement été touchés.

30 centimètres d'eau et un jeyser rue du Lyret

Les commerçants racontent que l'eau a déferlé dans la rue du Lyret. Il y aurait eu jusqu'à 30 centimètres d'eau. Un Jeyser s'est aussi formé, sans doute à cause d'une canalisation bouchée.

Nicolas Thomas fait partie des commerçants touchés. Il est le propriétaire de la boutique "Concept Pro Shop", qui vend du matériel d'alpinisme et de ski. "Mon commerce est situé dans une espèce de cuvette. La cuvette a débordé, ça a dévalé dans l'immeuble, c'est rentré dans le magasin en deux minutes. Ça faisait même une cascade entre mon magasin de plein-pied et la réserve au sous-sol!" Ce mardi matin, Nicolas Thomas avait toujours cinq centimètres d'eau dans sa réserve et les sous-sols de son immeubles étaient aussi inondés. "j'ai fait sécher certains éléments de mon stock pour voir s'ils sont encore vendables, mais je pense que c'est fichu", regrette-t-il. Le bilan du préjudice s'élèverait entre 5000 et 10 000 euros pour ce commerçant.

L'hôtel l'Oustalet et le Carrefour Market particulièrement touchés

Pour le moment difficile de déterminer précisément combien d'habitations et de commerces ont été touchés. Les pompiers ont reçu une trentaine d'appels rien que sur Chamonix, lundi soir. L'hôtel l'Oustalet est vraisemblablement l'un des commerces les plus impactés. De l'eau et des coulées de boue se sont engouffrées dans ce bâtiment situé légèrement en contre-bas. En pleine saison touristique, l'établissement était complet. Les pompiers étaient encore sur place ce mardi matin.

Le Carrefour Market a aussi été très touché. D'après le maire, Eric Fournier, c'est le torrent situé à proximité qui est sorti de son lit. A midi, le magasin n'avait toujours pas rouvert.

#Chamonix Op tien minuten tijd stond de lokale Carrefour onder water. pic.twitter.com/sZEiAZ8gBQ — Mathias D'Hondt (@mathiasdhondt) August 6, 2018

Le restaurant de l'hôtel Mercure centre a aussi été inondé, ainsi que Le pôle médico-social du département.

En fin de matinée, toutes les rues étaient rouvertes à la circulation. La ville devait procéder à des opérations de curage des canalisations en prévisions des prochains orages qui pourraient intervenir dès ce mardi soir.