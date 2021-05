Ce mercredi, un skieur et un guide ont été emportés par des avalanches dans le secteur de l’Aiguille du Midi dans le massif du Mont-Blanc (Haute-Savoie). Âgées de 23 ans et 61 ans, les victimes sont décédées annonce ce soir le Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne de Chamonix.

Chamonix : un skieur et un guide décèdent dans des avalanches dans le massif du Mont-Blanc

Avec la réouverture ce mercredi du téléphérique de l’Aiguille du Midi, des nombreux skieurs et alpinistes ont voulu profiter des quelques rayons de soleil au-dessus de Chamonix. "C’est ce que nous craignions", confie un gendarme du PGHM. Vers 10h30, une première avalanche s’est déclenché dans le couloir des Cosmiques suite au passage de deux skieurs. L’un d’eux a été emporté et retrouvé sous plus de deux mètres de neige par son compagnon. Malgré l’intervention du PGHM de Chamonix, le jeune homme, résidant sur Chamonix, est décédé. Il était âgé de 23 ans.

Deuxième avalanche

Vers 12h45, plusieurs témoins constate le départ d’une avalanche sur la face sud de l’arrête des Cosmiques. Elle a emporté un guide de 61 ans, ancien secouriste de la vallée de Chamonix. Là aussi, la victime est décédée. Ce soir le peloton de gendarmerie de haute-montagne de Chamonix et la préfecture de la Haute-Savoie appellent les pratiquants de la montagne à la plus grande prudence pour les jours à venir. "À la vue des conditions actuelles, aujourd'hui, il y a eu des chanceux. Le bilan aurait pu être plus grave", indique le patron du PGHM.