Chamonix : un accident grave sur l'une des courses de l'Ultra-Trail du Mont Blanc

Un accident grave s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi sur la TDS, l'une des courses de l'Ultra-trail du Mont-Blanc, a-t-on appris des organisateurs. L'accident a eu lieu côté Savoie, dans la descente du passeur de Pralognan, vers minuit et demi. La victime, dont l'état de santé n'a pas été communiqué, est un coureur de nationalité tchèque. L'homme a été prise en charge par l'hélicoptère du PGHM de Modane et transporté à l'hôpital.

Le coureur a chuté "dans la descente du Passeur de Pralognan au km 62,3", précisent les organisateurs. "L’équipe de secours présente au sommet du col est intervenue sur place immédiatement après la chute. L’intervention a été complétée par un secours héliporté". Suite à cet accident, la course a dû être "neutralisée" un temps.

"Les coureurs positionnés au Passeur de Pralognan, et en amont, ont reçu l’instruction du comité de course de faire demi-tour et de redescendre vers Bourg Saint-Maurice où un accueil et des transports sont organisés". Les 300 coureurs de la TDS, partis mardi après-midi de Courmayeur en Italie, doivent arriver vers ce mercredi vers 10h à Chamonix.

Plus d'informations à venir