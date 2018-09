Un important incendie s’est déclaré vers 13h30 dans la gare intermédiaire (1 972m d’altitude) du téléphérique des Grand Montets. Il n’y a pas de blessé mais les dégâts sont importants. "Des câbles ont fondu et une benne est tombée", rapporte le président de la Compagnie du Mont-Blanc.

Chamonix, France

Selon les premières informations fournies par le président de la Compagnie du Mont-Blanc (gestionnaire de l’équipement), l’incendie s’est déclaré peu après 13h30 ce mardi. C’est la gare intermédiaire de Lognan, située à 1 972m d’altitude, qui est la proie des flammes. "Des ouvriers intervenaient sur le toit pour des travaux d’étanchéité, explique Mathieu Dechavanne. Le feu a pris sous la toiture." Présent sur place, il raconte que "sous l’effet de la chaleur, plusieurs câbles ont fondu et une benne est tombée." Le restaurant qui se trouve dans la gare est également touché. En tout, 500 m² de bâtiments sont touchés.

L'intégralité du bâtiment est touché, c'est une catastrophe." Mathieu Dechavanne, président de la Compagnie du Mont-Blanc

Pas de blessé

Si les dégâts sont importants en revanche aucun blessé n’est à déploré. En raison des travaux, le téléphérique des Grands Montets était fermé au public. "Tous les ouvriers présents sur place ont été évacués", a également précisé le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Savoie. L’hélicoptère de la gendarmerie a effectué plusieurs vols de reconnaissance pour vérifier qu’aucun randonneur ne se trouvait à proximité du sinistre. Le secteur est interdit en raison des risques de chutes de câbles.

Intervention difficile pour les pompiers

En milieu d’après-midi, l’incendie n’était toujours pas maitrisé. Cinquante pompiers sont mobilisés. "L’intervention est compliquée, explique le service communication du SDIS. Il faut acheminer le matériel et notamment les camions citernes via des petits chemins, à plus de 1 900 m d’altitude. Cela prend du temps." Un hélicoptère privé effectue des largages d’eau.