Chamonix : un père victime d'un très grave accident d'escalade sous les yeux de son fils

Un très grave accident d'escalade est survenu ce jeudi midi à Chamonix, en Haute-Savoie. Un homme a chuté d'une quinzaine de mètres sur l'une des voies des falaises des Gaillands. Le père, âgé de 45 ans, était en train de descendre en rappel en moulinette, c'est-à-dire que, depuis le pied de la voie, c'est son fils qui assurait la manœuvre. Une fois la corde passée dans un descendeur classique, c'est le jeune homme qui était censé gérer la vitesse de défilement de la corde.

Malheureusement, à un moment donné, la machine s'est emballée et la corde a défilé de plus en plus vite dans les mains de l'adolescent de 15 ans. Sous l'effet de la brûlure ressentie aux mains, il a lâché la corde.

Son père a alors chuté d'une quinzaine de mètres et a violemment atterri sur la tête. Il ne portait pas de casque et "la différence de corpulence entre l'homme et l'adolescent a probablement joué", indique le commandant du PGHM de Chamonix, Stéphane Bozon. Juste après l'intervention des secours, son pronostic vital était engagé.