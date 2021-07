Haute-Savoie : deux morts en moins de 24h dans le massif du Mont-Blanc

Un alpiniste a été victime du froid et de la tempête au sommet du Mont-Blanc dans la nuit de jeudi à vendredi, et un randonneur a fait une chute mortelle de 400 mètres, dans la Vallée de Chamonix, jeudi après-midi, a-t-on appris auprès des secouristes du PGHM.

Deux hommes, l'un alpiniste, l'autre randonneur, ont perdu la vie dans le massif du Mont-Blanc, en Haute-Savoie, en moins de 24 heures, a-t-on appris ce vendredi auprès des secouristes en montagne. Un randonneur a fait une chute mortelle de 400 mètres dans la Vallée de Chamonix, jeudi après-midi. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, un alpiniste en difficulté à plus de 4.000 mètres d'altitude à cause de la tempête, a été retrouvé mort.

Un alpiniste bloqué sur le Mont-Blanc, victime de la tempête

Un alpiniste d'une quarantaine d'années, parti seul sur le Mont Blanc jeudi, s'est retrouvé "bloqué par la tempête" dans la nuit de jeudi à vendredi. Peu avant 19h, il avait appelé les secours expliquant qu'il était perdu et souffrait du froid à 4.800 mètres d'altitude, au sommet du Mont-Blanc. Mais l'hélicoptère des secours ne pouvait se rendre sur place en raison des mauvaises conditions météo et des vents à plus de 80 km/h..

Une équipe, qui avait effectué un secours au refuge de la Tête rousse peu de temps avant, est partie à la recherche de l'alpiniste à pied. Les secouristes l'ont retrouvé, "dans un état psychologique instable", à 4.000 mètres d'altitude. Ne voyant pas les secours arriver, l'homme avait descendu, seul, la phase nord du Mont-Blanc dans la nuit et la tempête, "par instinct de survie" d'après le Peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM).

Les hommes du PGHM ont isolé l'alpiniste de la neige, pour tenter de la réchauffer. Mais l'homme a fait un arrêt cardiaque vers 6 heures du matin. Ils n'ont pas réussi à le réanimer. Avec le mauvais temps qui se poursuivait vendredi matin, l'hélicoptère ne pouvait toujours pas accéder au site. Ce sont finalement les secours italiens qui ont récupéré la victime, décédée, ainsi que les secouristes français.

Une chute mortelle de 400 mètres

Par ailleurs, jeudi après-midi, un homme de 65 ans a fait une chute mortelle de 400 mètres, lors d'une randonnée dans la Vallée de Chamonix. Il arrivait au chalet des Pyramides, à 1.900 mètres d'altitude, lorsqu'il a trébuché. Une chute qui l'aurait fait tomber dans le vide.

Ce sentier de randonnée, régulièrement emprunté, longe, sur la rive gauche, le Glacier des Bossons. Le sentier mène à la Jonction, un sommet à plus de 2.500 mètres d'altitude. L'homme décédé, originaire du Val-de-Marne, était en vacances et faisait de la randonnée avec deux membres de sa famille.

Cette opération a nécessité l'intervention du PGHM de Chamonix, l'hélicoptère Dragon 74 et un médecin de l'hôpital du Mont-Blanc. Une enquête a été ouverte pour vérifier les circonstances du décès.

