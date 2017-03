En Champagne, il découvre une partie de ses vignes bio brûlées par un herbicide

Acte de malveillance ou simple erreur ? Un vigneron bio de Bergères-lès-Vertus a retrouvé une partie de ses rangées de vignes brûlées par un herbicide. 19 ares qui ne pourront pas être certifiés bio.

C'est dépité et incrédule que Serge Ragot parcourt ses vignes jaunies. Au beau milieu d'une parcelle, 19 ares ont été touchés par un herbicide. "Ca ne peut pas être autre chose, l'herbe ne brûle pas comme ça sans produit", explique le vigneron de Bergères-lès-Vertus, qui poursuit : "On voit clairement les traces de pneus. Un tracteur est passé et a fait plusieurs allers-retours, c'est certain". Reste à savoir si il s'agit d'une erreur ou d'un acte de malveillance.

Serge Ragot a porté plainte, mais lance surtout un appel à témoins

La parcelle de Serge Ragot est parfaitement identifiable, grâce à des étiquettes de couleur verte marquées "bio" et accrochées aux piquets. Il n'accuse personne mais explique: "Un vigneron n'a pas pu se tromper. Un prestataire oui, mais au beau milieu de la parcelle c'est quand même curieux". Il n'empêche que le mal est fait. Après trois ans de travail sans utiliser la moindre goutte d'herbicide ou de pesticide sur ses terres, Serge Ragot devait être certifié bio au mois de juin, mais ces 19 ares ne pourront pas l'être. "Je dois tout recommencer à zéro, je vais donc à nouveau perdre trois ans", dit-il. Il pourra quand même récolter ce raisin à la prochaine vendange, mais devra le vendre moins cher.

Serge Ragot a porté plainte à la gendarmerie, mais il espère surtout que le responsable va se faire connaître : "Si quelqu'un me dit qu'il s'est trompé, ça peut arriver, je ne vais pas l'embêter, on fera marcher les assurances et je retirerai ma plainte".

A gauche, les rangées touchées par l'herbicide. A droite, celles épargnées. © Radio France - Aurélie Jacquand

"Il faut changer certains usages dans les vignes, que les autres se rendent compte de ce que ça implique pour nous" - Pascal Doquet

Au-delà de la mésaventure de Serge Ragot, ce sont les pratiques des vignerons "classiques" que Pascal Doquet aimerait voir changer. En tant que président de l’Association des Champagnes Biologiques, il explique être souvent confronté à des traitements par herbicide qui débordent sur les parcelles d'à côté. "Quand ils répandent leurs traitements, les vignerons désherbent systématiquement les rangs de rive comme si c'était les leurs, or le rang voisin qui est en bio, est forcément touché. C'est aussi très souvent un problème d'équipement". Là encore, Pascal Doquet n'accuse personne : "Les pratiques sont tellement ancrées que ce n'est même pas de la malveillance, mais il faudrait qu'ils comprennent les conséquences que ça a sur notre travail", conclut-il.