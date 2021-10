Champagney : 400 personnes ont marché en hommage à Nolwenn, adolescente de 17 ans partie trop tôt

La jeune adolescente de 17 ans a mis fin à ses jours en octobre 2020. Selon ses proches, elle était victime de harcèlement. Sa famille a organisé cette marche blanche, à Champagney (Haute-Saône), ce dimanche, en sa mémoire et pour lutter contre ce fléau.

Ils étaient plus de 400 à se réunir ce dimanche matin, au stade de Champagney (Haute-Saône) en mémoire de Nolwenn, "cet ange parti rejoindre les étoiles". Cette adolescente de 17 ans, scolarisée à Belfort, a mis fin à ses jours, il y a un an, en octobre 2020. Un geste terrible que ses parents essaient encore de comprendre. La jeune fille est décrite par ses amis comme une adolescente pleine de vie, à l'écoute des autres, et très discrète. "Juste avant ce drame, j'ai essayé de dire à Nolwenn qu'il fallait qu'elle parle, qu'elle se confie. J'ai bien vu qu'elle n'allait pas bien. SI elle ne se confiait pas à nous, elle pouvait en parler à son tonton, sa tata, une amie. Il fallait qu'elle explique ce qui n'allait pas. Mais elle n'a rien dit", soupire Sandrine Hoffmann, la mère de Nolwenn.

Dire stop au harcèlement

Marcher pour se souvenir de Nolwenn, mais aussi pour lutter contre le harcèlement. Selon les proches de l'adolescente, elle était victime de plusieurs formes de harcèlement. Mais ces pistes n'ont pas été retenues par la police au moment de l'enquête, à la suite de son décès. Après un discours émouvant, sa mère et son père ont déposé des fleurs sur la tombe de leur fille. "Le harcèlement, il faut le combattre très vite. Il ne faut pas attendre, car une fois que votre fille commet l'irréparable, c'est trop tard", murmure Sandrine. "Nous ne voulons plus qu'il y ait d'autre Nolwenn", ajoute son père, les larmes aux yeux.

Les parents incitent aussi les enfants à être bienveillants entre eux. "La vie est suffisamment dure comme ça, aidez-vous les uns les autres", souffle la mère de Nolwenn. Ils réclament aussi davantage de pédagogie dans les milieux scolaires et extrascolaires pour éviter à tout prix le harcèlement.