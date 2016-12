A Champigneulles, un bus coincé au dessus du vide

L'accident est aussi spectaculaire qu'effrayant. Ce samedi midi à Champigneulles, un bus s'est retrouvé coincé sur une balustrade à plusieurs mètres de hauteur. Le conducteur a été secouru par les pompiers après plusieurs heures en équilibre au dessus du vide.

Il s'en est fallu de peu. De très peu. Ce samedi midi à Champigneulles, tout près de Nancy, un conducteur de bus a peut-être eu la peur de sa vie.

Un bus et son conducteur au dessus du vide

L'homme de 69 ans est seul à bord. Il traverse le centre-ville quand il perd le contrôle. Il percute la balustrade rue Gabriel Bour, sur le pont qui enjambe les voies ferrées et le canal de la Marne au Rhin. L'engin s'arrête finalement... en équilibre au dessus du vide. Le chauffeur est coincé dans son véhicule. A gauche, la chaussée. A droite, le précipice.

Les pompiers et les secours arrivent au plus vite. L'opération se révèle très délicate : le car peut tomber à tout moment. Mais il y a urgence : le conducteur doit être secouru au plus vite. La circulation est totalement coupée, que ce soit sur la route et sur l'eau, au cas où l'engin tombe dans le canal. Au bout de deux heures environ, le chauffeur est sorti d'affaire par une fenêtre, sur le côté. Le bus, lui est toujours en équilibre.

Quatre heures d'intervention à haut risque

Les pompiers mettront finalement deux heures supplémentaires avant de redescendre le car sur la chaussée, grâce à deux grues de 40 tonnes mobilisées pour l'intervention. Vers 16h15, tout rentre dans l'ordre. De son côté, le conducteur du bus a été légèrement blessé. Il a été transféré à l'hôpital central de Nancy.