Champignons : les consignes des gendarmes pour éviter de se faire piéger en forêt

Chaque automne, les mordus de champignons arpentent les forêts à la recherche de cèpes et autres girolles. Mais même les habitués peuvent se perdre. Les cas se multiplient ces dernières semaines en Auvergne et se finissent parfois en drame. La gendarmerie rappelle quelques règles de bons sens.

Il n'y a pas d'âge pour se perdre en forêt. La preuve. En l'espace de quelques jours, les gendarmes du Cantal ont cherché (et retrouvé) un enfant de quatre ans qui avait échappé à la vigilance de sa famille, puis déclenché un dispositif de recherches dans le secteur de Rouffiac sur les traces d'une dame de 94 ans (atteinte de la maladie d'Alzheimer). La vielle dame a finalement été retrouvée saine et sauve après avoir passé une nuit (fraîche) dehors. Un autre amateur de champignons a été secouru la semaine dernière par les militaires cantaliens.

Le Cantal n'est évidemment pas le seul département théâtre de telles mésaventures. Le Puy-de-Dôme connaît aussi son lot de cueilleurs perdus cet automne. Cela s'est bien terminé dimanche dernier pour un habitant de La Bourboule de 64 ans perdu en forêt. L'issue semble beaucoup plus dramatique pour un Thiernois, amateur de randonnée et de champignons, porté disparu depuis près de deux semaines dans le secteur de Vollore-Ville.

Téléphone chargé et vêtements clairs

Le chef d'escadron Laurent Barraja, commandant la compagnie de gendarmerie d'Aurillac, rappelle les précautions essentielles pour partir en forêt sans se faire de frayeur. Première consigne prioritaire : avoir toujours un téléphone portable chargé. "C'est essentiel pour appeler les secours et éventuellement activer les géolocalisations. Il existe des applications dédiées. Il faut savoir que même avec si on est en zone blanche, le réseau de secours passe quand même si vous composez le 112, le 17 ou le 18".

Autre conseil : s'habiller de couleur claire. "Je sais que ce n'est pas évident avec la cueillette des champignons pour garder les endroits secrets", admet le commandant Barraja, "mais c'est beaucoup simple pour être retrouvé. On conseille également de rester en groupe et de ne trop se déplacer si on se perd. Cela évite aux secouristes de chercher au mauvais endroit. Enfin il faut, si possible, privilégier les chemins et sentiers plutôt que de s'enfoncer dans les bois."