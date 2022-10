Champignons : les premiers cèpes arrivent enfin en Béarn

Les cèpes étaient très attendus en Béarn. Les passionnés de champignons sont formels, les premiers sont arrivés. Julien Le Monnier vit à Idron et cherche très régulièrement des champignons en vallée de Josbaig. Il a trouvé un kilo de cèpes ce mardi matin :"J'ai quelques copains qui y sont allés et effectivement, il y a une première pousse, ça arrive. Là en une heure, après le boulot, j'en ai trouvé un petit kilo, ça représente une petite dizaine de cèpes."

Une année exceptionnelle pour les girolles

Les girolles trouvées la semaine dernière en vallée de Josbaig - Julien Le Monnier

"Les cèpes restent très petits et neufs de ce mardi matin mais j'espère que ça va continuer pendant quelques jours, raconte Julien Le Monnier qui enchaîne les sorties et prépare les stocks pour cet hiver. Je cherche depuis lundi dernier et avec mon collègue, on y est allés et c'est la première fois que l'on trouve autant de girolles. C'est une année à girolles exceptionnelle. Au moins une trentaine de kilos de girolles en trois sorties."

Des girolles et coulemelles trouvées la semaine dernière en vallée de Josbaig - Julien Le Monnier