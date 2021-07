Championnat de Bretagne de longe-côte : des athlètes loin des clichés

Le long de la plage de Ploudalmézeau, au nord de Brest, ce samedi, des centaines de personnes en combinaison et en t-shirts fluos défilent dans l'eau, lors de l'épreuve en équipe. Ils participent au championnat régional de longe-côte, un sport qui cumule quelques clichés qui ont la dent dure, même s'il est encore jeune, créé en 2005.

L'heure de la pause pour les longe-côtistes de Bretagne © Radio France - Roméo van Mastrigt

"C'est un vrai sport le longe-côte, on le sent quand on sort de l'eau"

Ce n'est pas Sylviane qui dira le contraire. Cette adhérente du club des otaries d'Erquy, dans les Côtes-d'Armor, en fait depuis 5 ans : "C'est vrai qu'au début, on a l'impression que c'est un sport de mémères, mais quand on sort de l'eau, on réalise que c'est un vrai sport. On sent vraiment qu'on a donné ! Je vous mets au challenge d'enfiler une tenue et de me suivre". A ses côtés, Didier joue les supporters pour encourager son équipe, comme pour une compétition à plus haut niveau. Ils sont d'ailleurs nombreux à marcher tout le long de la plage pour lancer des encouragements, avec pour seule règle de ne pas avoir les pieds dans l'eau, sous peine d'une pénalité.

Un sport qui veut attirer aussi les plus jeunes

D'ailleurs, si le sport attire essentiellement des retraités, le quintuple champion de France (3 fois en solo, 2 fois en équipe) est âgé d'une trentaine d'années. Yoann Coëdel, coach et entrepreneur au TSN Carnac, essaie d'attirer un peu plus de jeunes pour essayer de développer encore un peu plus l'activité. "On va voir des trentenaires ou des enfants qui arrivent, surtout pendant l'été, et qui vont se rendre compte que c'est un sport avec une approche technique, des mécaniques et des stratégies. C'est cette approche qu'il faut développer si l'on veut séduire des jeunes attirés par les activités nautiques", abonde-t-il. Aujourd'hui, le longe-côte aimerait voir plus grand. C'est pourquoi il est pris en charge par la Fédération française de randonnée et aimerait s'inscrire dans des compétitions à plus grande échelle.