Championnat de France de tarot : 6 500 personnes attendues à Pontarlier

Le championnat de France de tarot revient cette année pour sa 30ème édition à Pontarlier. Les joueurs et fans de tarot se retrouvent après deux ans d'annulation à cause de la crise sanitaire. 6 500 personnes sont attendues du 14 au 18 avril 2020, et parmi eux, tout type de passionnés...

Le départ est lancé et chaque participant se saisit de ses cartes : la partie commence. Par groupe de quatre et disposés autour des longues tables de l'espace René Pourny, des retraités des quatre coins de la France "tapent le carton".

Parmi eux, une jeune fille dénote. Elle a 20 ans, et le tarot c'est sa passion. "J'ai commencé le tarot avec mes parents quand j'avais 10 ans. J'avais un petit club en Normandie, et j'ai continué". Elle était déjà venue au championnat de France de tarot il y a 6 ans lorsqu'elle avait 14 ans. Elle retente sa chance cette année pour les qualifications.

Sa passion en étonne plus d'un, notamment ses amis. "Ils ne comprennent pas pourquoi je suis là" confie l'étudiante en fac de sport. Elle ne s'arrête pas là : en plus des compétitions qu'elle fait deux fois par mois, elle joue également en ligne sur son téléphone.

Une vie entière à jouer au tarot

De l'autre côté de la grande salle, les clubs du troisième âge. Et parmi eux, Laurette. A 99 ans, c'est la doyenne du championnat. "Je jouais chez moi quand j'avais 15 ans, et j'ai toujours continué" se rappelle-t-elle. Encore aujourd'hui, Laurette joue le lundi, mardi et vendredi. Et quand on lui demande si c'est une bonne joueuse, elle répond énigmatiquement : "C'est aux cartes qu'il faut demander".

C'est par groupe de quatre que les joueurs de tarot entrent dans la compétition. © Radio France - Philippine Thibaudault

Christian connait tout le monde ici, grâce aux compétitions qu'il fait chaque semaine, aux quatre coins de la France et de l'Espagne. C'est grâce à sa retraite, aux récompenses des tournois et aux covoiturages avec ses amis qu'il finance tous ces voyages.

L'amour grâce au tarot

Dans le groupe qui l'accompagne, il y a Bernadette et Gilles. Ils se sont rencontrés il y a trois ans à une compétition et sont tombés amoureux. "Après un tournoi, il m'a appelé et m'a proposé de déjeuner avec lui un midi. Et puis de fil en aiguille..." raconte Bernadette. Et depuis, ils quittent ensemble la Normandie et s'accompagnent mutuellement à leurs compétitions de tarot.

Le championnat de France de tarot se termine lundi 18 avril avec la grande finale.