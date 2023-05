Chanaz : un motard meurt dans un accident pendant une course de moto

Les pompiers et le SAMU sont intervenus sur place.

C'est une course indispensable pour le championnat de France de la montagne en moto, la course de Chanaz (Savoie) est réputée. Seulement, ce samedi après-midi, un des pilotes a eu un grave accident et a fait une sortie de route mortelle. Les pompiers ont été déclenché sur place aux environs de 13h30.

Course technique

Sur les lieux de l'accident, les secouristes n'ont rien pu faire pour venir en aide à cet homme de 39 ans. C'est un médecin du SAMU sur place qui a déclaré son décès.

Ce genre de course est particulièrement technique et difficile, au vu de la vitesse prise par les pilotes dans des virages difficiles à flanc de montagne, avec parfois des pentes impressionnantes.