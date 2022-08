Chanceaux-sur-Choisille : treize verbalisations après des rodéos

Les gendarmes de la brigade de La Membrolle-sur-Choisille sont intervenus dimanche 21 août à Chanceaux-sur-Choisille. En cause, une vingtaine de jeunes qui importunaient les habitants en réalisant des rodéos avec leur scooters et leur motos. Le maire de la commune leur a demandé de partir mais sans succès. Ils se sont finalement dispersés après l'arrivée des militaires qui ont dressé au total treize procès-verbaux pour des pots d'échappement non conformes.