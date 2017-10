Changement d'heure : attention sur le route

Avec l'heure d'hiver la nuit va tomber plus tôt, ce qui risque de changer un peu les conditions de circulation. Des conditions que l'humidité et le froid (même relatifs) rendent plus délicates. Il faut donc veiller à "voir et être vu" et aussi à être "bien chaussé".

Pour les plus fragiles des usagers de la route que sont les cyclistes et les piétons être vêtus de clair voire d'un peu de fluo ne peut pas nuire.

Voir et être vu ca veut dire veiller à ce les lumières de son véhicule soient en bon état de fonctionner et bien sûr de penser à les allumer.

Il faut donc veiller à "voir et être vu" et aussi à être "bien chaussé".

Pour les usagers de 2 roues motorisés il faut penser que le froid engourdit les réflexes.

Le chef d'escadron Raphaël Rolland, commandant l'EDSR 84, l'escadron de sécurité routière de la gendarmerie de Vaucluse