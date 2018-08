L'examen du projet de cession de six restaurants McDonald's à Marseille a été renvoyé ce lundi matin par la tribunal administratif au 3 septembre. L'avocat des salariés accuse la chaîne de restauration rapide d'actes malveillants et illégaux.

Marseille, France

Le tribunal administratif de Marseille a renvoyé au 3 septembre l'examen du projet de cession de six McDonald's. Un projet contesté par les 77 salariés qui redoutent un plan social déguisé et qui ont saisi le comité d'entreprise et le CHSCT de McDonald's.

Cinq restaurants doit être repris par un nouveau franchisé marseillais. Un sixième établissement situé dans le quartier Saint-Barthélémy (14e) doit être transformé en restaurant asiatique halal. Le vendeur assure qu'aucun emploi n'est menacé.

L'avocat des salariés dénonce "des méthodes mafieuses"

L'avocat des salariés de McDonald's affirme que la chaîne de restauration américaine "a recours à des méthodes mafieuses pour casser un îlot de résistance et pour éviter de faire un plan social, parce qu'un plan social chez McDo c'est comme une maladie honteuse, c'est comme la lèpre au Moyen Âge, ça ne se fait pas, ça n'existe pas, et donc on a recourt à des expédients."

Une prochaine audience doit se tenir le 27 août, cette fois à la demande du franchisé, qui réclame l’annulation de la suspension de la procédure de cession.