Changement de tête à la police dans le Gard

Jean-Philippe Nahon nommé par le ministre de l'Intérieur à la la tête de la police dans le Gard. Cet homme est actuellement en poste dans la Police aux frontières, dans le nord de la France, à Lille.

Jean-Philippe Nahon succèdera à Jean-Pierre Sola, en poste à Nîmes depuis 2016. Une succession avec un poste plus large. Jean-Philippe Nahon ne sera plus un Directeur Départemental de la Sécurité Publique mais un Directeur Départemental de la Police Nationale. Il aura sous son autorité tous les services de police du département : sécurité publique, renseignement, police judiciaire et police aux frontières. C'est le résultat de la réforme de la police en cours qui entrera en application le premier janvier prochain.

Une nomination mais pas encore de date de prise de fonction. Ce samedi le ministère de l'Intérieur n'était pas en mesure de la donner. Quant à Jean-Pierre Sola, il devrait rejoindre l'IGPN, l'Inspection générale de la police nationale (la police des polices), à Marseille.