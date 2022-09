Chantage à la mairie de Saint-Étienne : "De l'argent public a-t-il servi à financer cette sordide affaire ?"

Le prochain conseil municipal à Saint-Étienne du 26 septembre s'annonce houleux. Une semaine après les révélations de Mediapart sur cette affaire de chantage à la vidéo intime contre Gilles Artigues, ancien premier adjoint, l'opposition municipales de gauche monte au créneau et demande des comptes à la majorité du maire Gaël Perdriau. Une plainte contre X pour détournement de fonds publics et escroquerie a été déposée par Pierrick Courbon, l'un des chef de file du groupe Saint-Étienne Ensemble. Il était ce vendredi matin l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire.

Pourquoi avoir déposé cette plainte ? Vous craignez que l'argent des Stéphanois et des Stéphanoise ait servi à rémunérer des maîtres chanteurs de Gilles Artigues ?

Pierrick Courbon : En effet, il y a quelques jours, au moment des révélations, nous avions annoncé que nous allions prendre le temps de réfléchir pour que la justice puisse être saisie sur le volet financier de cette affaire. Et c'est bien uniquement sur ce volet là que nous avons décidé d'agir avec deux actions principalement d'une part, la demande de l'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal d'une délibération visant à ce que la Ville porte plainte elle même pour détournement de fonds publics. Mais nous demandons que ce ne soit pas le maire qui agissent au nom de la Ville, compte tenu du fait qu'il est lui même mis en cause et qu'il fait l'objet d'une plainte de la part de M. Artigues. Ça, c'est l'action politique. J'ai également déposé en mon nom une plainte contre X auprès auprès du procureur pour ce que nous avons qualifié d'escroquerie à la délibération. Quand j'ai été élu en 2015, j'ai été amené, ainsi que tous les autres élus du conseil municipal, a voté au moins une délibération pour laquelle de l'argent public a peut-être été utilisé à d'autres fins que ce que nous avons voté. Pour le dire simplement, on a cru financer une association qui nous promettait de faire des ateliers artistiques et des expositions, mais il semblerait que cet argent ait servi à financer cette sordide affaire de chantage.

Que pensez vous de la ligne de défense du maire Gaël Perdriau, qui promet de s'expliquer devant les enquêteurs sur cette affaire ?

Monsieur Perdriau est mis en cause nominativement par Monsieur Artigues. Il se défend, il est l'objet d'une plainte. C'est son droit le plus strict. Mais nous, nous n'intervenons pas sur ce volet là de l'affaire qui concerne l'affaire de chantage. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans une démarche ni accusatrice, ni dans une démarche partisane ou politicienne, puisque nous appelons d'ailleurs l'ensemble des élus de la majorité et de l'opposition à rejoindre notre notre démarche, tout simplement parce qu'elle vise à défendre les intérêts de la Ville et donc de tous les Stéphanois. Je le dis très clairement, notre démarche vise à répondre à une seule et unique question : est ce que oui ou non, de l'argent public, c'est à dire de l'argent des Stéphanois, a été utilisé ou tenter d'être utilisé pour financer cette affaire de chantage ? Et si oui, à la connaissance et à la demande de qui ?

Mais d'un autre côté, lorsque l'article de Mediapart est sorti, l'opposition de gauche dont vous faites partie, avait publié un communiqué en disant ne pas être totalement surpris par ces méthodes et par le fait que Gaël Perdriau ait pu être impliqué de près ou de loin....

Alors il y a des investigations qui sont en cours et il reviendra à l'enquête de le déterminer. Naturellement, nous avons été comme tout le monde, stupéfait et j'ai envie de dire atterré par la nature de ces révélations. Mais je fais partie de celles et ceux qui, effectivement, pour bien connaître la mécanique municipale, n'ont pas été surpris de cette comment dire de ce potentiel de violence et d'ignominie de la part d'un certain nombre aujourd'hui de responsables municipaux. Vous savez, il règne à la ville de Saint-Étienne depuis des années, ce que nous avons qualifié d'un climat malsain, d'un climat délétère. Les organisations syndicales en parlent. Des élus anciens qui ont démissionné en parlent, l'opposition en parle. Et voilà, on est peut être dans une manifestation sordide de ce climat.

Aujourd'hui, il faut que Gaël Perdriau se mette en retrait de la vie municipale ?

C'est la question qu'il faut lui poser. Ce que personne ne comprend aujourd'hui, c'est le fait que Sami Kéfi-Jérôme, qui est lui aussi mis en cause dans cette affaire et toujours adjoint à l'éducation, reste en responsabilité, alors qu'il a été suspendu de ses fonctions de conseiller régional. On est dans une période cruciale de rentrée scolaire où les parents d'élèves, les instituteurs, les agents municipaux ont besoin d'un interlocuteur dédié, efficace, disponible au travail. De toute évidence, ce n'est pas le cas pour l'instant. Et ça interroge beaucoup le fait que M. Jérôme soit encore aujourd'hui en responsabilité.